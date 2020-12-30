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10:35 30.12.2020

Серверы ГПК "Нафтогаз Украины" подверглись DDoS-атаке

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Серверы ГПК "Нафтогаз Украины" подверглись DDoS-атаке

Серверы газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" 28 декабря подверглись DDoS-атаке, что привело к техническим сбоям в работе с заявками и обращениями клиентов.

"Мы связываем такие хакерские действия с тем, что ГПК "Нафтогаз Украины" предложила одну из лучших цен на рынке газа для населения. Вот уже несколько месяцев подряд компания имеет более 10 тыс. заявок в день на присоединение новых клиентов, поэтому объектом атаки заказчики выбрали именно сайт gas.ua, на котором можно осуществить подключение к поставщику", - говорится на сайте компании.

Работу серверов удалось оперативно восстановить, специалисты службы безопасности компании будут выяснять информацию относительно заказчиков DDoS-атаки.

"Мы считаем такие действия активной попыткой подорвать работу открытого рынка газа, помешать честной конкуренции и помешать переходу клиентов в "Нафтогаз Украины", который стабильно предлагает своим клиентам до 40% более выгодные цены, чем большинство газоснабжающих компаний", - отметили в "Нафтогазе".

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу ее деятельности на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #ddos_атака #нафтогаз_украины
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