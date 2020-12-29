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16:50 29.12.2020

"Британский" коронавирус появился в Германии еще в ноябре - СМИ

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"Британский" коронавирус появился в Германии еще в ноябре - СМИ

Новый, "британский" штамм коронавируса COVID-19 распространялся в Германии с ноября, сообщает во вторник издание Local.

Ученые "смогли секвенировать разновидность вируса... у человека, инфицированного в ноябре этого года", - сообщило министерство здравоохранения Нижней Саксонии. Речь идет о пожилом мужчине, который заразился после путешествия его дочери в Британию в середине ноября, и к настоящему времени умер.

Раньше считалось, что первый случай заражения "британским" коронавирусом зарегистрировали в Германии 24 декабря. Это была женщина, которая прилетела из Лондона во Франкфурт. Германия закрыла въезд из Британии до 6 января, но люди с видом на жительство в ФРГ смогут вернуться домой с 1 января.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он не более смертоносный, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного легче распространяется. В связи с этим в Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции. Строгие ограничения введены на более 40% территории Англии.

С начала пандемии в Германии заразились коронавирусом более 1,6 млн человек, более 31 тыс. умерли.

 

Теги: #штамм #германия
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