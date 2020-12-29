События

10:01 29.12.2020

В Киеве правоохранители предупредили заказное убийство двух человек

1 мин читать
В Киеве правоохранители предупредили заказное убийство двух человек

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали депутата местного совета одного из сел Броварского района Киевской области, который пытался нанять киллера для физической ликвидации своих врагов, сообщает пресс-служба полиции.

"Оперативники департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о мужчине, который подыскивал человека на роль исполнителя заказного убийства двух человек. Заказчик тяжкого преступления - 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета. Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения - 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села", - указывается в сообщении.

Правоохранители организовали встречу заказчика с "исполнителем", во время которой злоумышленник передал фото своих оппонентов. За убийство первой жертвы он пообещал $6 тыс. и дал задаток - $300.

Мужчина был задержан. Ему готовится вручение подозрение по факту организации покушения на заказное убийство, который является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115) и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины.

За противоправные действия злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Теги: #заказное_убийство #предупреждение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:22 06.08.2020
Сенаторы США предупредили германский порт Мукран о неизбежности санкций в связи с "Северным потоком 2"

Сенаторы США предупредили германский порт Мукран о неизбежности санкций в связи с "Северным потоком 2"

08:31 13.07.2020
В Украине объявили о штормовом предупреждении

В Украине объявили о штормовом предупреждении

08:29 26.06.2020
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС

23:13 24.06.2020
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

07:45 04.06.2020
Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о возможности разрыва соглашения в военной области

Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о возможности разрыва соглашения в военной области

07:35 17.04.2020
Facebook будет предупреждать о ложной информации по Covid-19

Facebook будет предупреждать о ложной информации по Covid-19

21:40 14.04.2020
Генсек ООН предупредил о мировой "эпидемии дезинформации", сопровождающей пандемию коронавируса

Генсек ООН предупредил о мировой "эпидемии дезинформации", сопровождающей пандемию коронавируса

16:34 09.03.2020
10 марта ночью и утром в Киеве туман, видимость 200-500 м

10 марта ночью и утром в Киеве туман, видимость 200-500 м

14:36 01.02.2020
В украинских Карпатах выпало до 60 см снега, сохраняется значительная снеголавинная опасность

В украинских Карпатах выпало до 60 см снега, сохраняется значительная снеголавинная опасность

09:40 17.01.2020
В первой половине дня пятницы в Киеве ожидается туман

В первой половине дня пятницы в Киеве ожидается туман

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Доступ к Единому госреестру деклараций может быть частично ограничен до конца года по техническим причинам

Железняк возглавил фракцию "Голос"

Правоохранители провели ряд обысков в Николаевском горсовете

Госорганы смогут сверять данные о получателях госпомощи в реестрах в режиме реального времени

В Луганской области после завала на шахте погиб горняк, открыто дело - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Делегация Николаевского горсовета планирует посетить Израиль для ознакомления с технологиями и налаживания сотрудничества - Посольство

Власти ЮАР из-за ухудшения ситуации с COVID-19 ужесточили ограничения

В Киеве за сутки выявлены 953 новых случая COVID-19, в том числе у 31 медика

В Украине утвержден профстандарт учителя начальных классов и учителя заведения среднего образования

Доступ к Единому госреестру деклараций может быть частично ограничен до конца года по техническим причинам

В ОРДЛО 251 гражданин Украины ожидает освобождения из плена - омбудсмен

Бывший и.о. руководителя ГФС Гутенко может оказаться под арестом

В Рио-де-Жанейро из-за COVID-19 на Новый год закроют пляжи с целью избежать столпотворений

Число заражений COVID-19 в мире превысило 81 млн, жертв вируса - 1,77 млн - университет Хопкинса

В Украине за сутки зафиксировали 6988 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 16106 человек – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА