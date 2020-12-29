В Киеве правоохранители предупредили заказное убийство двух человек

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали депутата местного совета одного из сел Броварского района Киевской области, который пытался нанять киллера для физической ликвидации своих врагов, сообщает пресс-служба полиции.

"Оперативники департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о мужчине, который подыскивал человека на роль исполнителя заказного убийства двух человек. Заказчик тяжкого преступления - 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета. Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения - 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села", - указывается в сообщении.

Правоохранители организовали встречу заказчика с "исполнителем", во время которой злоумышленник передал фото своих оппонентов. За убийство первой жертвы он пообещал $6 тыс. и дал задаток - $300.

Мужчина был задержан. Ему готовится вручение подозрение по факту организации покушения на заказное убийство, который является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115) и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины.

За противоправные действия злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.