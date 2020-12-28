События

17:01 28.12.2020

В Луганской области после завала на шахте погиб горняк, открыто дело - полиция

1 мин читать
В Луганской области после завала на шахте погиб горняк, открыто дело - полиция

Горняк найден погибшим после завала на шахте "Золотое" ГП "Первомайскуголь" в г.Золотое Попаснянского района Луганской области, случившемся в ночь на понедельник.

Как сообщается на странице полиции Луганской области в Facebook, информация о завале в 4-м южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м на шахте "Золотое" поступило в полицию от диспетчера шахты около полуночи.

"Под завалами находились два работника, с одним из которых была связь. В настоящее время одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второй найден погибшим", - говорится в сообщении.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Ликвидация аварии продолжается.

 

Теги: #завал #горняки #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:17 23.12.2020
Пострадавшие от пожаров на Луганщине требуют большего внимания от власти - ВСК

Пострадавшие от пожаров на Луганщине требуют большего внимания от власти - ВСК

00:35 16.12.2020
Судебное заседание по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 30 декабря

Судебное заседание по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 30 декабря

15:49 15.12.2020
В Луганской области пресекли поставку на частные ж/д-предприятия контрафактных запчастей

В Луганской области пресекли поставку на частные ж/д-предприятия контрафактных запчастей

18:50 07.12.2020
Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

09:17 04.12.2020
Послы Вышеградской четверки и консул Венгрии ознакомились с функционированием КПВВ в Золотом – Госпогранслужба Украины

Послы Вышеградской четверки и консул Венгрии ознакомились с функционированием КПВВ в Золотом – Госпогранслужба Украины

22:29 03.12.2020
Волынец дезавуировал сообщение о гибели шахтера на КЖРК, уточнив о трех попавших под обрушение породы горняков

Волынец дезавуировал сообщение о гибели шахтера на КЖРК, уточнив о трех попавших под обрушение породы горняков

18:48 02.12.2020
Рада создала ВСК по расследованию причин пожаров на Луганщине в 2020г

Рада создала ВСК по расследованию причин пожаров на Луганщине в 2020г

17:39 30.11.2020
Судебное заседание по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам перенесено на 15 декабря – Волынец

Судебное заседание по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам перенесено на 15 декабря – Волынец

15:12 19.11.2020
ЕИБ выделит Украине кредиты EUR340 млн по Программе восстановления и EUR100 млн на дороги в Луганской области

ЕИБ выделит Украине кредиты EUR340 млн по Программе восстановления и EUR100 млн на дороги в Луганской области

12:01 19.11.2020
В облуправлении ГСЧС прошли обыски по делу о пожарах в Луганской области

В облуправлении ГСЧС прошли обыски по делу о пожарах в Луганской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции Украины – КС

Расследование в отношении фигуранта "дела Гладковского" о "схемах" в оборонпроме завершено – НАБУ

Зеленский встретит Новый год в Ивано-Франковской области – руководитель Офиса президента

На Днепропетровщине задержали депутата райсовета - лидера вооруженной ОПГ, подозреваемого в разбойных нападениях на фермеров

Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме РФ - Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Потери Азербайджана в Карабахе составили 2823 военных убитыми

Схема незаконной аренды недвижимости "Укроборонпрома" пресечена в Харькове – СБУ

С 1 января в Киеве откроют 15 локаций для переработки елок - горадминистрация

Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции Украины – КС

Расследование в отношении фигуранта "дела Гладковского" о "схемах" в оборонпроме завершено – НАБУ

Гособоронзаказ Минобороны выполнен на 99,5%, - Таран

Зеленский встретит Новый год в Ивано-Франковской области – руководитель Офиса президента

Основной целью законопроекта о территориальной обороне является создание отдельного от ВСУ воинского формирования – замсекретаря СНБО Кривонос

На Днепропетровщине задержали депутата райсовета - лидера вооруженной ОПГ, подозреваемого в разбойных нападениях на фермеров

Во время акции возле Минрегиона пострадал правоохранитель, полиция открыла дело

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА