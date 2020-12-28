В Луганской области после завала на шахте погиб горняк, открыто дело - полиция

Горняк найден погибшим после завала на шахте "Золотое" ГП "Первомайскуголь" в г.Золотое Попаснянского района Луганской области, случившемся в ночь на понедельник.

Как сообщается на странице полиции Луганской области в Facebook, информация о завале в 4-м южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м на шахте "Золотое" поступило в полицию от диспетчера шахты около полуночи.

"Под завалами находились два работника, с одним из которых была связь. В настоящее время одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второй найден погибшим", - говорится в сообщении.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Ликвидация аварии продолжается.