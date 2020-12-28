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16:53 28.12.2020

Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции Украины – КС

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Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции Украины – КС

Конституция Украины предусматривает исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий судьи Конституционного суда (КС) и увольнения его с должности, заявили в суде, комментируя отправленное президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности.

"Указанную норму Конституции Украины логично связывать с положениями статьи 149 Конституции Украины в аспекте независимости и неприкосновенности судей Конституционного суда Украины. Поэтому решение вопроса об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины, главы и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства будет противоречить статье 149-1 Конституции Украины", - подчеркивается в сообщении, обнародованном пресс-службой КС в понедельник.

Как отмечают в суде, согласно действующему законодательству полномочия судьи КС прекращаются в случае завершения им срока полномочий, достижения 70 лет, прекращения гражданства Украины или получения гражданства другой страны, вступление в силу решения суда о признании его пропавшим без вести или скончавшимся, признание недееспособным или ограниченно дееспособным, вступления в силу обвинительного приговора за совершение им преступления или смерти судьи.

Основаниями для увольнения судьи КС являются его неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, нарушение им требований относительно несовместимости, совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, или подача им заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию.

"Других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного суда Украины или для увольнения его с должности Основной закон Украины не содержит", - подчеркивают в КС.

Исходя из конституционных и законодательных предписаний, полномочия судьи КС прекращаются только в случае наступления определенного события или фактических обстоятельств, подтвержденных соответствующим актом.

"Следовательно, решение об увольнении судьи Конституционного суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом Украины, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него", - указали в суде.

При этом вопрос увольнения судьи КС с должности при отсутствии его собственной инициативы является невозможным без применения мер от его незаконного увольнения, что обусловлено принципом независимости суда.

Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. Принцип обязательности решений КС обусловливает беспрекословное выполнение решения суда об увольнении судьи от должности. В случае, если соответствующее решение не проголосовало необходимое количество судей КС, судья продолжает выполнение обязанностей.

"Ни один орган или должностное лицо не может принять иное решение по такому судье", - отметили в КС.

Также, исходя из конституционного статуса судей КС и учитывая специфику их назначения различными ветками власти, в суде считают, что положение ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которому вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством, не может быть применено в отношении судей КС, назначенных президентом.

"Иначе можно утверждать о неравном правовом статусе судей Конституционного суда Украины, и, фактически, снижение соответствующих гарантий для судей Конституционного суда Украины, что противоречит положениям статьи 149 Конституции Украины", - считают в суде.

Как сообщалось, Офис генерального прокурора направил президенту Украины ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

Ранее Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий, заявив о семейных обстоятельствах, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.

Теги: #тупицкий #конституционный_суд
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