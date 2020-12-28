Тупицкий не явился в Офис генпрокурора по уважительной причине и не намерен уклоняться от процессуальных действий – КС

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел в понедельник в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий по уважительной причине, отметили в КС.

"Тупицкий не явился по уважительной причине. И у него нет намерений уклоняться от процессуальных действий", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в суде.

Комментируя направление Офисом генпрокурора президенту ходатайства об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, в суде подчеркнули: "Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности".

Ранее агентству "Интерфакс- Украина" информированный источник сообщил, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в понедельник утром в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора, Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник на процессуальные действия.

Также Офис генпрокурора направил президенту ходатайство об отстранении главы КС Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.

Как сообщалось, 24 декабря глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.