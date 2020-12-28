События

13:19 28.12.2020

Тупицкий не явился в Офис генпрокурора по уважительной причине и не намерен уклоняться от процессуальных действий – КС

2 мин читать
Тупицкий не явился в Офис генпрокурора по уважительной причине и не намерен уклоняться от процессуальных действий – КС

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел в понедельник в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий по уважительной причине, отметили в КС.

"Тупицкий не явился по уважительной причине. И у него нет намерений уклоняться от процессуальных действий", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в суде.

Комментируя направление Офисом генпрокурора президенту ходатайства об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, в суде подчеркнули: "Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности".

Ранее агентству "Интерфакс- Украина" информированный источник сообщил, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в понедельник утром в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора, Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник на процессуальные действия.

Также Офис генпрокурора направил президенту ходатайство об отстранении главы КС Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.

Как сообщалось, 24 декабря глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.

Теги: #тупицкий #конституционный_суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:07 28.12.2020
НАБУ закрыло дела о недостоверном декларировании в отношении Филатова, Павелко и судьи КС

НАБУ закрыло дела о недостоверном декларировании в отношении Филатова, Павелко и судьи КС

11:48 28.12.2020
Глава КС подозревается в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях свидетеля

Глава КС подозревается в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях свидетеля

11:17 28.12.2020
Офис генпрокурора направил президенту ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС

Офис генпрокурора направил президенту ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС

11:08 28.12.2020
Рада обратится в КС из-за отказа в удовлетворении ходатайства о разъяснении его решения по антикоррупционному законодательству – Совгиря

Рада обратится в КС из-за отказа в удовлетворении ходатайства о разъяснении его решения по антикоррупционному законодательству – Совгиря

11:00 28.12.2020
Глава КС не пришел в Офис генпрокурора - источник

Глава КС не пришел в Офис генпрокурора - источник

19:01 24.12.2020
Вызов главы КС в Генпрокуратуру оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Тупицкого от должности - Вениславский

Вызов главы КС в Генпрокуратуру оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Тупицкого от должности - Вениславский

17:15 24.12.2020
Глава КС подготовил ряд ходатайств в связи с вызовом в Офис генпрокурора

Глава КС подготовил ряд ходатайств в связи с вызовом в Офис генпрокурора

13:40 24.12.2020
Глава КС вызывается 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий

Глава КС вызывается 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий

12:21 24.12.2020
КС перешёл в закрытую часть слушания дела о конституционности реформы органов прокуратуры

КС перешёл в закрытую часть слушания дела о конституционности реформы органов прокуратуры

15:54 21.12.2020
В Раде зарегистрирован законопроект об усовершенствовании деятельности КС

В Раде зарегистрирован законопроект об усовершенствовании деятельности КС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ закрыло дела о недостоверном декларировании в отношении Филатова, Павелко и судьи КС

Кличко: Коронавирусом заразился еще 851 киевлянин, 10 человек умерли, более ста - госпитализированы

Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная – на 19,3%

Глава КС подозревается в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях свидетеля

На Донбассе ранен боец ВСУ в результате обстрелов со стороны российских наемников

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС отложил слушание по избранию меры пресечения Татарову до 30 декабря из-за неявки прокуроров

Утечка нефтепродуктов произошла на терминале в литовском Бутинге

Четверо из пяти украинцев планируют встречать 2021 год в кругу семьи – опрос

Более 400 британцев сбежали из карантина на горнолыжном курорте в Швейцарии - СМИ

Кличко: Коронавирусом заразился еще 851 киевлянин, 10 человек умерли, более ста - госпитализированы

Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная – на 19,3%

На рейдовом буксире "Яны Капу", захваченном российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года, завершен ремонт

Пашинян согласен на проведение в 2021 году внеочередных выборов

На внеочередной сессии Харьковского горсовета планируют рассмотреть вопрос об увековечивании памяти Кернеса

На Донбассе ранен боец ВСУ в результате обстрелов со стороны российских наемников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА