События

12:22 28.12.2020

Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная – на 19,3%

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Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная – на 19,3%

Минимальная цена газа для населения в январе составляет 6,99 грн/куб. м и выросла на 17,47% по сравнению с минимальной ценой декабря (5,95 грн/куб. м), максимальная поднялась на 19,33% – до 10,8 грн/куб. м против 9,05 грн/куб.м соответственно.

Согласно исследованию предложений по поставкам газа 55 компаний проекта "ГазПравда" по состоянию на утро понедельника, наиболее низкую цену за кубометр природного газа населению Украины в январе предложило ООО "ГазАП" – 6,99 грн/куб. м.

В декабре минимальная цена была предложена компанией Megawatt – 5,95 грн за кубометр (по уточненным данным проекта на вечер 26 ноября, первоначально называлась цена 6,22 грн/куб.м), которая в январе переместилась на второе место.

ГК "Нафтогаз Украины", повысив цену на январь до 7,22 грн/куб.м с 6,33 грн/куб. м в декабре, занимает шестое место по цене по сравнению с третьим в текущем месяце.

Максимальную цену января в 10,8 грн/куб.м предложило ООО "Львовэнергосбыт", что на 19,33% выше максимальной цены декабря в 9,05 грн/куб.м, предложеннной этой же компанией (по уточненным данным проекта на вечер 26 ноября, поскольку первоначально компанией, предложившей самую высокую цену, называли "Запорожгазсбыт" – 8,96 грн/куб.м).

Согласно исследованию, более половины участвующих в нем компаний – около 30 – работают в ценовом диапазоне 8-11 грн/куб. м (с 9 грн/куб. м у ООО "Черновицкая областная энергопоставляющая компания" до 10,8 грн/куб. м у ООО "Львоэнергосбыт").

Учитывая результаты исследования "ГазПравды", с августа минимальная цена газа выросла в 2,6 раза (с 2,67 грн/куб. м), максимальная – в 2,3 раза (с 4,7 грн/куб.м).

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям.

Согласно мониторингу энергорегулятора, в первом квартале 2020 года около 69% объемов поставки газа населению осуществлялось компаниями группы "РГК", группой "Нафтогаз" – 2%, другими поставщиками – 29%.

В начале декабря ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что с начала открытия в августе 2020 года рынка природного газа для бытовых потребителей увеличила количество клиентов до 355 тыс. с 250 тыс. без учета поставок как поставщик "последней надежды".

Теги: #газ #население #цена
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