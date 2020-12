Сиквел "Чудо-женщины" собрал $16,7 млн за первый уикенд проката в Северной Америке

Фильм "Чудо-женщина: 1984" производства Warner Bros. заработал $16,7 млн за первый уикенд проката в США и Канаде, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Comscore.

Как отмечает газета, премьера фильма стала крупнейшей в США с начала пандемии, однако кассовые сборы оказались намного меньше обычного для рождественских выходных уровня.

Продолжение "Чудо-женщины" с Галь Гадот в главной роли стало первым фильмом, который Warner Bros. выпустила одновременно в американских кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

"Чудо-женщина: 1984" и мультфильм Walt Disney Co. (SPB: DIS) "Душа", бюджеты которых составляют $200 млн и $150 млн соответственно, были выпущены на стриминговых платформах в один день - 25 декабря. Это стало самым крупным в истории стриминговых сервисов релизом.

"Рождество 2020 года - это переломный момент для киноиндустрии и стриминговых войн", - сказал партнер Lightshed Рич Гринфилд, который отметил, что сиквел "Чудо-женщины" стал крупнейшим по бюджету фильмом, сразу вышедшем на стриминговой платформе.

В мировом прокате картина в целом собрала $85 млн, свидетельствуют данные Comscore.

Warner Bros. ранее в декабре сообщила, что в следующем году будет выпускать все фильмы одновременно в кинотеатрах и на HBO Max. Это решение вызвало критику некоторых представителей киноиндустрии. Режиссер фильма "Довод" Кристофер Нолан, в частности, заявил, что оно "не имеет никакого экономического смысла".

По данным исследовательской Omdia, кинотеатры в этом году потеряли около $32 млрд из-за пандемии. В то время как в некоторых странах, таких как Южная Корея, посещаемость выросла, на крупнейшем кинорынке - в США - она так и не восстановилась.

В результате киностудии столкнулись с необходимостью выбора: выпускать новые картины в кинотеатрах при незаполненных залах, размещать их онлайн с финансовыми убытками или откладывать премьеры в надежде на возвращение к доковидному образу жизни в следующем году.

Disney выработала гибридный подход и выпустила некоторые фильмы, включая "Мулан" онлайн за дополнительную плату, при этом отложив премьеру "Черной вдовы". Sony перенесла выпуск наиболее крупных картин на 2021-2022 гг. Принадлежащая Comcast Corp. (SPB: CMCSA) Universal, в свою очередь, попробовала провести платную онлайн-премьеру мультфильма "Тролли. Мировой тур".

Таким образом, решение Warner Bros. стало самым радикальным, отмечает FT. Низкие показатели кассовых сборов "Чудо-женщины: 1984" должны оправдать эту стратегию. Выход фильма на HBO Max также должен привлечь новых подписчиков стримингового сервиса. По данным Warner, около половины подписчиков сервиса посмотрели картину в день премьеры.

HBO Max не сумела быстро приобрести популярность, что аналитики объясняют высокой стоимостью подписки по сравнению с другими аналогичными платформами.

Телекоммуникационная AT&T Inc. (SPB: T) купила Time Warner Inc. за $80 млрд в рамках сделки, закрытой в 2019 году, с целью расширения в сфере развлечений и конкуренции с Netflix Inc. (SPB: NFLX) Стриминговая платформа имеет ключевое значение для достижения этой цели.

Глава AT&T Джон Стэнки заявил инвесторам, что выпуск фильмов онлайн и в кинотеатрах должен "обеспечить переходный момент для отрасли". "Мы знали, что нам нужно попробовать что-то новое", - сказал он.