Законодатели США просят Трампа подписать или наложить вето на законопроект по стимулированию экономики в период пандемии COVID-19

Законодатели США из двух партий призвали президента США Дональда Трампа подписать законопроект по стимулированию экономики в период пандемии COVID-19 или наложить на него вето.

"Если ваше неодобрение законопроекта о помощи в период COVID-19 помешает вам его подписать, пожалуйста, немедленно наложите на него вето. Вы ясно изложили свою позицию, и быстрый отказ от законопроекта позволит тем, кто за него выступает, действовать, пока не стало слишком поздно", - говорится в обращении конгрессменов, которое цитирует издание The Hill.

"Никогда прежде в вашей личной, профессиональной или политической жизни вас не характеризовали как человека бездействия. Сейчас не время сидеть сложа руки - пожалуйста, поступите правильно и немедленно подпишите законопроект или наложите на него вето", - отметили они.

Законодатели призвали Трампа "продемонстрировать свою поддержку американскому народу, который нуждается в чрезвычайной помощи, такой как еда, жилье, пособия по безработице и помощь малому бизнесу в эти трудные времена".

Под обращением к президенту подписались 11 сенаторов и членов Палаты представителей США.

Трамп прямо не угрожал наложить вето на законопроект, который был принят Конгрессом США после нескольких месяцев переговоров. Вместо этого он заявил, что хочет, чтобы Конгресс внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.

"Несколько месяцев назад Конгресс начал переговоры о новом пакете мер по оказанию срочно необходимой помощи американскому народу. Это заняло целую вечность. Законопроект, который они сейчас планируют отправить обратно на мой стол, сильно отличается от ожидаемого", - сказал Трамп в видео, опубликованном в его Твиттере.

"Это действительно позор", - отметил он.

"Я требую от Конгресса внести поправки в этот закон и повысить смехотворно низкую сумму в $600 до $2 тыс. или в $4 тыс. на супругов. Я также прошу Конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе и направить мне подходящий законопроект", - добавил он.

Ранее Конгресс принял пакет помощи в период пандемии коронавируса на сумму $900 млрд, который предусматривает выплаты до $600 для взрослых и детей.