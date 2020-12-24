ВАКС отложил заседание по избранию меры пресечения Татарову на 28 декабря
Высший антикоррупционный суд отложил слушание по ходатайству об избрании меры пресечения заместителю главы Офиса президента Украины Олегу Татарову на 28 декабря, сообщили в ВАКС.
"Заседание перенесено на 28 декабря 12.30", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в суде, отметив, что прокуроры просили отложить слушание для определения новых прокуроров по делу, у которых будут полномочия.
Ранее в НАБУ сообщили, что Офис генерального прокурора тайно передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины. Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.
Вместе с тем, в пресс-службе СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что согласно данным Единого реестра досудебных расследований дальнейшее расследование уголовного производства, о котором идет речь, поручено следователям Главного следственного управления СБУ. "Сами материалы уголовного производства к следователям СБУ не поступали", - добавили в украинской спецслужбе.
Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн
Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.
Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.
21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.
Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".