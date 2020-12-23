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19:18 23.12.2020

Число случаев заражения COVID-19 в Молдове за неделю сократилось на 14% - Минздрав

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Число случаев заражения COVID-19 в Молдове за неделю сократилось на 14% - Минздрав

Почти на 15% снизилось количество случаев инфицирования коронавирусом в Молдове за неделю, за сутки выявлено 1 282 новых случаев COVID-19, сообщила на пресс-конференции в среду пресс-секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики Кристина Стратулат.

"Мы констатируем, что впервые за последние несколько недель, темпы распространения пандемии снизились. Более того, впервые нет роста по сравнению с предыдущей неделей. За неделю количества случаев заражения сократилось на 14%, а количество вылечившихся выросло на 27%", - сказала Стратулат.

В среду в Молдове было выявлено 1 282 положительных результата тестов на коронавирус. Общее число заболевших COVID-19 в республике достигло 138 213, отметила представитель Минздрава. Число активных случаев коронавируса в Молдавии составляет 12 774.

По словам Стратулат, за сутки скончалось еще 22 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, число жертв пандемии в Молдове возросло до 2 825.

С 30 ноября по 15 января в Молдове объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия. В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий выходят на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.

Теги: #молдова #коронавирус
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