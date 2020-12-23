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12:36 23.12.2020

McDonald's открыл первый ресторан в Буче под Киевом

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McDonald's открыл первый ресторан в Буче под Киевом

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, 23 декабря открыло ресторан сети по ул.Новое шоссе, 10-Б в Буче Киевской области.

"Это уже третье заведение сети в городах-сателлитах Киева. Еще два работают в Борисполе и Броварах. Открывая заведения в пригороде столицы, "МакДональдз" делает вклад в развитие городской агломерации и инфраструктуры Киева", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно ему, в объекте реализован новый принцип работы кассовой зоны. В частности, кассы разделены на две части: для заказа и для получения блюд.

Ресторан включает терминалы для заказа, также действует принцип обслуживания за столиками: посетитель заказывает блюда на кассе и ожидает их за столиком.

"В табличку с номером вмонтирован датчик с геолокацией, чтобы сотрудники, которые выносят заказ, точно знали, где сидит гость. Точная локация клиента видна на специальном мониторе, что ускоряет сервис", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в ресторане внедрен новый принцип работы кухни: делая заказ, клиенты смогут добавлять и убирать ингредиенты из блюд на свой вкус. Кухня оснащена четырьмя линиями для параллельного приготовления бургеров для каждого гостя.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

Сеть ресторанов McDonald's в Украине насчитывает 96 ресторанов в 20 городах.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания).

Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на май-2020 составляет 901,801 млн грн.

 

Теги: #открытие #буча #mcdonalds
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