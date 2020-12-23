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11:51 23.12.2020

ВАКС инициировал привлечение к ответственности одного из адвокатов по делу о присвоении средств "Энергоатома"

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ВАКС инициировал привлечение к ответственности одного из адвокатов по делу о присвоении средств "Энергоатома"

Заседания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) по делу о присвоении средств государственных предприятий "Энергоатом" и "ВостГОК", назначенные на 22 и 23 декабря 2020 года, не состоялись по причине неявки одного из адвокатов, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Учитывая то, что адвокат вообще не сообщил причины неявки в судебное заседание, судом на основании ст. 324 УПК Украины признаны причины его неявки неуважительными и поднят вопрос о привлечении его к ответственности перед органом,  который по закону уполномочен привлекать адвоката к дисциплинарной ответственности", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Следующее заседание назначено на 3 февраля 2021 года.

Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего народного депутата Николая Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Так, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами "Энергоатома" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

Теги: #адвокат #дело #энергоатом
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