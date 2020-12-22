Кличко просит правоохранителей оперативно расследовать дело о нападении на мэра Броваров

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении на мэра Броваров Игоря Сапожко.

"Друзья! Я, как председатель Ассоциации городов, обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко. Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города", - написал Кличко на странице в Facebook.

Ранее агентству "Интерфакс-Украина" в ГУ Нацполиции Киевской области сообщили, что в ночь на вторник в Бориспольском районе Киевской области неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко и избили его.

По предварительной информации злоумышленники избили мэра. Информация о состоянии его здоровья уточняется. Полиция области предпринимает меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.