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22:09 19.12.2020

У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами

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У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами

В водах Гвинейского залива вооруженные пираты захватили судно Stevia и взяли в заложники 8 членов его экипажа, среди которых 6 украинцев, сообщила пресс-служба посольства Украины в Нигерии.

"По имеющимся в посольстве данным, 16 декабря 2020г. в Гвинейском заливе группой неустановленных лиц совершено нападение на судно "Stevia" (флаг Камеруна), в результате которого злоумышленниками было захвачено и вывезено в неизвестном направлении 8 членов экипажа судна, из которых 6 - граждане Украины (всего на судне находилось 15 человек). Остальные экипажа во время нападения успели попасть в защитное помещение и остались на судне", - говорится в сообщении.

В настоящее время судно находится в порту г.Лагос (Нигерия). Консул поддерживает связь с украинскими моряками, которые находятся на борту судна.

Как отмечается, дипведомства совместно с нигерийскими компетентными органами и представителем компании-судовладельца принимают соответствующие меры реагирования. Пока детали переговорного процесса не разглашаются.

В посольстве подчеркнули, что дело находится на особом контроле в Министерстве иностранных дел Украины и причастных заграничных дипломатических учреждениях Украины.

В свою очередь портал Seafarers Journal в Фейсбуке сообщает, что на судно напали вооруженные пираты, которые взяли в заложники восьмерых членов экипажа, среди которых шестеро украинцев, и скрылись в неизвестном направлении.

По данным дочери одного из заложников, в плен попали капитан судна, старший помощник капитана, второй помощник, старший механик, электромеханик и вайпер. Также она сообщила, что на судне "STEVIA" находился ее отец, который там работает старшим помощником капитана и что он точно в числе заложников, но сторона судовладельца и агента никакой информации о происшествии не предоставляет. 

Теги: #судно #украинцы #захват #нигерия
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