Мониторинговая миссия ООН: в Украине женщины и девушки непропорционально пострадали от пандемии

Женщины и девушки в Украине непропорционально пострадали от пандемии COVID-19, сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

"Женщины, девушки, особенно те, которые принадлежат к маргинализированным группам, непропорционально пострадали от пандемии, в том числе из-за увеличения объемов неоплачиваемой работы по уходу, ограниченного доступа к рабочим местам, по сравнению с мужчинами, и продолжающейся гендерной дискриминацией на рабочем месте", - сказала Богнер на презентации нового доклада о влиянии Covid-19 на права человека в Украине в Киеве.

По ее словам, женщины, в частности, правозащитницы, сообщили об увеличении обязанностей по уходу и снижении заработной платы из-за перехода на работу онлайн. Количество сообщений о случаях домашнего насилия, главным образом, против женщин, также выросло во время пандемии.

"Государство должно обеспечивать социальную защиту лиц, поддающихся рискам, особенно в периоды кризисов. Потому изменения, внесенные правительством в систему социальной поддержи одиноких родителей вызывают особое беспокойство. Из-за этих изменений было прекращено выплату социальной помощи многим одиноким родителям. 93% из них составляли женщины, которые получали эту помощь до изменений, и сейчас не способны отвечать новым дополнительным критериям. Это регрессивный шаг, который, вероятно, нарушает обязательства Украины, согласно международному пакту об экономических, социальных и культурных правах", - объяснила Богнер.

Она добавила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоенно актами насилия, случаями языка вражды и дискриминационными действиями относительно разных групп, включая лиц, гипотетически инфицированных вирусом, ЛГБТИ, ромов, бездомных людей и работников сферы здравоохранения, что является как прямым, так и непрямым последствием пандемии.

Богнер отметила, что в некоторых случая государственные органы сами были причастны к языку вражды и дискриминационным действиям, что является явным нарушением их обязательств в области прав человека.

"Систематическое пренебрежение лицами, живущими в ситуации бездомности, во время кризиса Covid-19, в том числе недостаточное количество приютов, отсутствие защиты со стороны правоохранительных органов, способствовало возникновению такого явления как насилие относительно бездомных. Бездомные женщины особо уязвимы к дискриминации, в частности сексуальному и гендерно обусловленному насилию", - указала глава миссии.

Она подчеркнула, что крайне важно, чтобы правительство устранило существующие барьеры и боролось с дискриминацией, чтобы предоставить всем группам, которые находятся в уязвимом положении, доступ к медицинским услугам, включая тестирование на Covid-19, лечение и будущую вакцинацию.

УВКПЧ также обеспокоенно браком здоровых и безопасных условий труда для медработников, находящихся на переднем крае борьбы с Covid-19.

"84% подтвержденных случаев Covid-19 среди работников здравоохранения составляют женщины. Это близко к доле женщин, работающих в секторе здравоохранения", - проинформировала Богнер.

Она добавила, что работники здравоохранения, с которыми разговаривало УВКПЧ, высказывали беспокойство по поводу справедливого вознаграждения за их работу, поскольку средняя зарплата в секторе здравоохранения была значительно ниже, чем средняя работа за менее квалифицированную работу. Они также жаловались на непоследовательный подход и дискриминацию в выплатах, связанных с Covid-19, и других доплатах, введенных правительством для медработников.

"УВКПЧ также обеспокоено случаями карательных мер относительно обличителей среди медработников, которые публично обличили низкую готовность сектора здравоохранения. Условия работы всех работников здравоохранения должны быть усовершенствованы путем обеспечения равной мерой для женщин и мужчин достойной оплаты, соответствующих безопасных и здоровых условий работы и доступа к социальному обеспечению, в том числе признания Covid-19, как профессионального заболевания и предоставления адекватной компенсации",- заявила глава миссии.

Доклад охватывает период с 20 февраля 2020 года по 6 декабря 2020 года.