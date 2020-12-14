Агрессия РФ против Украины унесла более 14 тыс жизней - заявление МИД

Более 14 тыс человек погибли в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, почти 40 тыс получили ранения, а более 1,5 млн жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома как внутренне перемещенные лица и переехать на контролируемую правительством Украины территорию, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 46-й годовщины резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Определение агрессии".

"Уже 7 год, осуществляя вооруженную агрессию против Украины, Россия грубо нарушает Устав ООН, эту резолюцию, и другие свои международно-правовые обязательства… Своими агрессивными действиями РФ, несмотря на свой статус постоянного члена Совета безопасности ООН, подрывает фундаментальные принципы международного правопорядка, в том числе относительно уважения территориальной целостности суверенных государств и нерушимости границ", - подчеркивают в МИД.

Как отмечается в заявлении, непосредственным следствием вооруженной агрессии стало превращение оккупированных Донбасса и Крыма "в территорию бесправия", где нарушаются права и свободы человека, осуществляется незаконная паспортизация и принудительное навязывание российского гражданства, "где стали обыденностью насилие, пытки, преследования, подавления любого инакомыслия, унижение человеческого достоинства".

"Более 100 наших сограждан сейчас являются политическими пленниками Кремля. Еще больше находятся в подвалах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - указывается в документе.

Украина благодарна государствам-партнерам за последовательную поддержку своей территориальной целостности и высоко ценит международную политику непризнания попыток аннексии Россией АР Крым и г.Севастополя, а также силия по прекращению агрессии на Донбассе.

"Рассчитываем на усиление политико-дипломатического давления на Россию как государство-агрессора и оккупанта с целью восстановления территориальной целостности Украины. Призываем международное сообщество принять все возможные усилия для восстановления мира и безопасности на европейском континенте, а РФ в качестве стороны развязанного им международного вооруженного конфликта - вывести свои войска и технику с украинского Крыма и Донбасса", - говорится в заявлении МИД.