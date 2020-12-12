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23:36 12.12.2020

Директор предприятия подозревается в растрате 7 млн грн при ремонте дороги в Черкассах – полиция

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Директор предприятия подозревается в растрате 7 млн грн при ремонте дороги в Черкассах – полиция

В Черкассах полицейские сообщили директору предприятия подозрение в растрате бюджетных средств при ремонте дороги в сумме почти семи миллионов гривень.

      "Установлено, что между частной структурой и двумя департаментами Черкасского городского совета был заключен договор на реконструкцию дорожного покрытия одной из улиц в городе Черкассы. Впоследствии в договор вносили изменения размера финансирования и сроков выполнения работ путем заключения семи дополнительных соглашений", - сообщается на странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук в субботу.

      В информации отмечается, что окончательная стоимость работ составила более 20 млн грн.

      "Сейчас директору частной структуры следователи сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в ведомстве.

Теги: #черкассы #дорога #растрата
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