Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от путешествий на новогодние праздники

Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от путешествий в другие страны на новогодние праздники, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

"Минздрав советует воздержаться от путешествий в другие страны на эти новогодние праздники. Если вы все-таки решили поехать, обязательно посмотрите информацию в этой стране по COVID-19, какие условия визита в эту страну. Это все можно увидеть на сайте Министерства иностранных дел", - сказал он.

Помимо этого Степанов отметил, что в разных областях Украины фиксируются повторные заражения COVID-19. "Это люди, которые первыми переболели от трех до пяти месяцев назад", - добавил он.