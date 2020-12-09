События

20:42 09.12.2020

Во Львовской области ученик на уроке распылил газовый баллончик, из школы были эвакуированы 400 человек

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Во Львовской области ученик на уроке распылил газовый баллончик, из школы были эвакуированы 400 человек

Во Львовской области ученик 11-го класса на уроке распылил газовый баллончик, в результате чего были эвакуированы 400 человек, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня около 13:00 в одной из средних школ в городе Червоноград 17-летний ученик 11-го класса во время урока распылил газовый баллончика в помещении класса", - сказано в сообщении.

В результате инцидента из здания школы эвакуировали около 400 человек.

Для осмотра в больницу отправили 5 учеников, учебный процесс был прерван на 3 часа.

Так, полиция опросила ученика, распылившего газ в присутствии его матери. По словам школьника, он рассматривал газовый баллончик и случайно отломал пластиковый предохранитель, в результате чего и произошло распыление.

Теги: #школа #баллончик #львовская_область
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