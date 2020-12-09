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13:33 09.12.2020

Возможность платно сдавать ВНО по дополнительным предметам расширит возможности соискателей образования - УЦОКО

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Возможность платно сдавать ВНО по дополнительным предметам расширит возможности соискателей образования - УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) заявляет, что возможность сдавать внешнее независимое оценивание по дополнительным предметам платно расширит возможности соискателей образования.

"В социальных сетях распространяется информация о попытке Министерства образования и науки Украины совместно с Украинским центром оценивания качества образования ввести платное ВНО. Конечно, это будоражит общество, поскольку ВНО является важной составляющей системы образования, предполагает соблюдение принципа равенства всех граждан. Должны отметить, что в проект приказа "Об утверждении изменений в порядок проведения ВНО результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования" действительно предусмотрено введение возможности сдавать ВНО за средства физических или юридических лиц, однако эта норма только расширит возможности соискателей образования, поскольку позволит сдавать дополнительное количество предметов ВНО", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.

В частности, речь идет о возможности сдавать не только ВНО нескольким необходимым предметам за счет государства, но и по дополнительным предметам за свой счет.

Отмечается, что, учитывая комплексность вопроса о предоставлении платных услуг бюджетными учреждениями, участвовать в платном ВНО участники будут не раньше 2022 года.

"Обобщая, отметим то, что количество предметов ВНО, которые можно сдавать за счет государства, всегда будет давать возможность доступа граждан к желаемым высшим учебным заведениям. А норма, о которой идет речь, расширит возможности граждан, которые захотят попробовать свои силы по многим учебным предметам", - говорится в сообщении.

Теги: #вно #уцоко #платные_услуги
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