Украинцы в 2020 г. искали в Google, что такое коронавирус и локдаун, как вернуть обоняние и подключить Zoom

Украинские пользователи Google в 2020 году больше всего интересовались вопросами, связанными с коронавирусом, о чем свидетельствует итоговый рейтинг самых популярных запросов.

Согласно пресс-релизу Google Украина, предоставленному агентству "Интерфакс-Украина", в уходящем году самым популярным поисковым запросом стал "Коронавирус". Также в первую десятку вошли запросы "Коронавирус рекомендации", "Симптомы коронавируса" и "Карантин в Украине". Кроме того, в 2020 году выросло число запросов на тему дистанционного обучения: среди самых популярных запросов года сервис "Google Classroom", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom.

Украинцы также интересовались выборами в США, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию об Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко. Из людей, которые умерли в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

В категории "Фильмы" в 2020 году украинцы чаще всего искали в Google фильм 2011 года Стивена Содерберга "Заражение". В первой десятке - продолжения популярных фильмов: "Малефисента 2: Владычица тьмы", "После 2", анимация "Холодное сердце 2", украинская комедия "Скажене весілля 2". Также украинцев интересовала оскароносная корейская драма "Паразиты".

Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу "Холостячка". Среди сериалов украинцы чаще всего искали испанскую криминальную драму "Бумажный дом", украинский сериал "Спіймати Кайдаша" и фэнтези "Ведьмак".

"Покупкой года" в Украине стали медицинские маски, кроме того, украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.

В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". В первую десятку также попали классический роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", фэнтези "Ведьмак" Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" и один из самых известных романов Стивена Кинга "Оно".

В 2020 году пользователи задавали много вопросов, связанных с коронавирусом: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня; как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние. Кроме того, пытались выяснить слова молодежного сленга: что такое ауф, краш и кринж. Помимо этого, украинцев волновало, как выйти замуж, почему горит Австралия и "как сделать всё хорошо".