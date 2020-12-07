События

11:13 07.12.2020

В Черновицкой области задержали фермера, планировавшего похищение нескольких человек с целью выкупа

1 мин читать
В Черновицкой области задержали фермера, планировавшего похищение нескольких человек с целью выкупа

В Черновицкой области правоохранители задержали заказчика похищения частного предпринимателя, который планировал потребовать выкуп за похищенного, а после покинуть страну, сообщает пресс-служба полиции области.

"Для задержания злоумышленника сотрудники полиции сымитировали похищение потерпевшего. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Организатора совершения уголовного преступления полицейские поместили в изолятор временного содержания", - указывается в сообщении.

Получив информацию о подготовке к возможному похищению, правоохранители проверили полученные данные и установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний фермер из Хмельницкой области, который намеревался организовать похищение нескольких частных предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. От похищенных злоумышленник намеревался вымогать денежные средства в качестве компенсации за якобы причиненные убытки от аграрной деятельности.

Первым предпринимателем, чье похищение было запланировано, стал 55-летний житель Винницкой области. По мнению злоумышленника, тот должен был выплатить $150 тыс. несуществующего долга. Вымогатель планировал после похищения насильно удерживать предпринимателя на территории Черновицкой области и, применяя к нему физическое насилие, заставить родственников передать указанные средства.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Полицейские сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следователи решают вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.

Теги: #похищение #фермер #черновицкая_область #полиция
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:58 06.12.2020
В полицию поступило 20 заявлений и сообщений за нарушения избирательного законодательства в Кривом Роге

В полицию поступило 20 заявлений и сообщений за нарушения избирательного законодательства в Кривом Роге

14:43 05.12.2020
15 киевских правоохранителей проходят тренинг по кризисным переговорам

15 киевских правоохранителей проходят тренинг по кризисным переговорам

11:39 04.12.2020
Возле здания Рады произошли потасовки, на двух активистов составлены админпротоколы - полиция

Возле здания Рады произошли потасовки, на двух активистов составлены админпротоколы - полиция

09:56 04.12.2020
Митингующие перекрыли движение по ул. Грушевского в центре Киева – патрульная полиция

Митингующие перекрыли движение по ул. Грушевского в центре Киева – патрульная полиция

17:25 03.12.2020
Полиция киевского метро задокументировала 148 нарушений пассажирами соблюдения карантина

Полиция киевского метро задокументировала 148 нарушений пассажирами соблюдения карантина

17:49 02.12.2020
ГБР вручило обвинительные акты 5 фигурантам дела о пытках и изнасиловании в Кагарлыцком отделении полиции

ГБР вручило обвинительные акты 5 фигурантам дела о пытках и изнасиловании в Кагарлыцком отделении полиции

11:18 02.12.2020
В Киеве патрульные задержали в ТЦ женщину, публично нюхавшую наркотики

В Киеве патрульные задержали в ТЦ женщину, публично нюхавшую наркотики

10:12 02.12.2020
Следователя ГБР, полицейского и внештатного советника главы Полтавской ОГА будут судить за попытку обманом завладеть $80 тыс

Следователя ГБР, полицейского и внештатного советника главы Полтавской ОГА будут судить за попытку обманом завладеть $80 тыс

05:36 02.12.2020
На Буковине за сутки выявили 208 новых случаев COVID-19

На Буковине за сутки выявили 208 новых случаев COVID-19

17:48 01.12.2020
По факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство – глава Нацполиции

По факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство – глава Нацполиции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС утвердил режим санкций за нарушения прав человека в мире

Ryanair с 30 марта запустит направление Киев-Венеция

В акватории Азовского моря объявлено штормовое предупреждение

Количество больных COVID-19 за минувшую неделю сократилось на 7,5 тыс. чел. впервые с августа

В Украине за сутки зафиксировали 8 641 случай инфицирования COVID-19 – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС утвердил режим санкций за нарушения прав человека в мире

Кабмин договорился с Киевским часовым заводом о закупке 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" на 482,4 тыс. грн

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 32 человека, 1 выздоровел – командование Медсил

Ryanair с 30 марта запустит направление Киев-Венеция

Власти Германии потратят до 6 млрд евро на вакцинацию от коронавируса

Первоклассникам Туркменистана на Новый год подарят компьютеры туркменского производства

СБУ раскрыла махинацию на закупках военного обмундирования в Полтавской области

В акватории Азовского моря объявлено штормовое предупреждение

Японские поисковики отыскали капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу после ее приземления в Австралии

Количество больных COVID-19 за минувшую неделю сократилось на 7,5 тыс. чел. впервые с августа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА