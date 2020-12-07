В Черновицкой области задержали фермера, планировавшего похищение нескольких человек с целью выкупа

В Черновицкой области правоохранители задержали заказчика похищения частного предпринимателя, который планировал потребовать выкуп за похищенного, а после покинуть страну, сообщает пресс-служба полиции области.

"Для задержания злоумышленника сотрудники полиции сымитировали похищение потерпевшего. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Организатора совершения уголовного преступления полицейские поместили в изолятор временного содержания", - указывается в сообщении.

Получив информацию о подготовке к возможному похищению, правоохранители проверили полученные данные и установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний фермер из Хмельницкой области, который намеревался организовать похищение нескольких частных предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. От похищенных злоумышленник намеревался вымогать денежные средства в качестве компенсации за якобы причиненные убытки от аграрной деятельности.

Первым предпринимателем, чье похищение было запланировано, стал 55-летний житель Винницкой области. По мнению злоумышленника, тот должен был выплатить $150 тыс. несуществующего долга. Вымогатель планировал после похищения насильно удерживать предпринимателя на территории Черновицкой области и, применяя к нему физическое насилие, заставить родственников передать указанные средства.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Полицейские сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следователи решают вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.