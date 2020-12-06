События

19:27 06.12.2020

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на мысе Канаверал

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Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на мысе Канаверал

Первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в воскресенье на орбиту с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС), совершила успешную посадку на морскую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

21-й по счету запуск "грузовика" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX был осуществлен с пускового комплекса 39А на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида в субботу в 11:17 по времени Восточного побережья США.

Первая ступень, которая уже трижды использовалась для запусков, через 8 минут 38 секунд после старта совершила управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике в 623 км от космодрома.

Теги: #сша #космос #ступень #посадка
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