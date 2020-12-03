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21:29 03.12.2020

Венедиктова предлагает законодательно закрепить возможность снятия генпрокурора Радой

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Венедиктова предлагает законодательно закрепить возможность снятия генпрокурора Радой

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предлагает принять закон, который бы сделал невозможным увольнение генпрокурора Верховной Радой.

"У меня есть хорошая идея… законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал (Верховной Рады – ИФ), а парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителя НАБУ и руководителя САП", - сказала она в четверг вечером в эфире программы "ВИП с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

При этом Венедиктова подчеркнула: "Когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно".

Вместе с тем генпрокурор заверила: " хочу сказать, что этим законопроектом я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора. Думаю, что в принципе такая идея может быть поддержана".

 

Теги: #роттердам #генпрокуратура
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