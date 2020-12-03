События

17:01 03.12.2020

Члены КС Украины и Венецианской комиссии обсудили процесса реформирования законодательства в части деятельности суда и статуса судей

1 мин читать
Члены КС Украины и Венецианской комиссии обсудили процесса реформирования законодательства в части деятельности суда и статуса судей

Члены Конституционного суда Украины провели профессиональную онлайн-встречу с экспертами Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия).

"Во время мероприятия стороны обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства, касающегося порядка организации и деятельности Конституционного суда Украины и статуса судей Суда", - сообщает в четверг отдел коммуникаций КС и правового мониторинга.

В ходе встречи собеседники уделили внимание и другим актуальным темам и выразили готовность продолжать активный диалог для углубления сотрудничества.

Теги: #конституционный_суд #венецианская_комиссия
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 03.12.2020
Рада может рассмотреть вопрос восстановления ответственности за недостоверное декларирование 4 декабря

Рада может рассмотреть вопрос восстановления ответственности за недостоверное декларирование 4 декабря

18:14 02.12.2020
Профильный комитет перенес рассмотрение всех законопроектов о деятельности КС и рассмотрит их после вывода Венецианской комиссии - Совгиря

Профильный комитет перенес рассмотрение всех законопроектов о деятельности КС и рассмотрит их после вывода Венецианской комиссии - Совгиря

12:22 02.12.2020
Законопроекты по КС и возобновлению антикоррупционного законодательства Рада сможет поддержать на следующей пленарной неделе - нардеп Янченко

Законопроекты по КС и возобновлению антикоррупционного законодательства Рада сможет поддержать на следующей пленарной неделе - нардеп Янченко

16:02 01.12.2020
И.о. руководителя САП: ситуацию с антикоррупционной инфраструктурой расцениваю как очередной виток противостояния нам

И.о. руководителя САП: ситуацию с антикоррупционной инфраструктурой расцениваю как очередной виток противостояния нам

15:54 01.12.2020
Более сотни дел о недостоверном декларировании закрыто – и.о. руководителя САП

Более сотни дел о недостоверном декларировании закрыто – и.о. руководителя САП

15:33 01.12.2020
КС 8 декабря планирует возобновить работу

КС 8 декабря планирует возобновить работу

17:39 30.11.2020
Венецианская комиссия обнародует два срочных заключения по запросу Зеленского в отношении КС после 7 декабря

Венецианская комиссия обнародует два срочных заключения по запросу Зеленского в отношении КС после 7 декабря

14:26 30.11.2020
"Евросолидарность" поддержит компромиссный вариант законопроекта по выходу из конституционного кризиса – Геращенко

"Евросолидарность" поддержит компромиссный вариант законопроекта по выходу из конституционного кризиса – Геращенко

13:23 30.11.2020
Венецианская комиссия даст вывод по обращению Зеленского о последствиях решения КС Украины до 9 декабря – нардеп Костин

Венецианская комиссия даст вывод по обращению Зеленского о последствиях решения КС Украины до 9 декабря – нардеп Костин

11:44 30.11.2020
В Раде разработают компромиссный законопроект для выхода из конституционного кризиса – Разумков

В Раде разработают компромиссный законопроект для выхода из конституционного кризиса – Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Микитась пошел на соглашение со следствием и переведен под домашний арест - источник

Укроборонпром сообщил об обысках СБУ в связи с выполнением внешнеэкономических контрактов

Карантин выходного дня повлиял на распространение заболевание, но его недостаточно для стабилизации ситуации – KSE

Омбудсмен Денисова встретилась на КПВВ с представительницей т.н."ДНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ

В Киеве за сутки выявлены 1 364 случая COVID-19, в том числе у 40 медиков – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кривом Роге на шахте произошел обвал горной породы, из-под завалов достали одного человека - Волынец

Аваков обсудил с послом Германии дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений

Микитась пошел на соглашение со следствием и переведен под домашний арест - источник

Укроборонпром сообщил об обысках СБУ в связи с выполнением внешнеэкономических контрактов

Украине следует немедленно ввести полный локдаун на месяц – Ковтонюк

Дипломат из ФРГ Хельга Шмидт станет новым генсеком ОБСЕ - председатель организации

Карантин выходного дня повлиял на распространение заболевание, но его недостаточно для стабилизации ситуации – KSE

Портал tut.by лишился статуса СМИ

Омбудсмен Денисова встретилась на КПВВ с представительницей т.н."ДНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ

Google обвинили в слежке за сотрудниками в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА