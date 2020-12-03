Члены КС Украины и Венецианской комиссии обсудили процесса реформирования законодательства в части деятельности суда и статуса судей

Члены Конституционного суда Украины провели профессиональную онлайн-встречу с экспертами Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия).

"Во время мероприятия стороны обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства, касающегося порядка организации и деятельности Конституционного суда Украины и статуса судей Суда", - сообщает в четверг отдел коммуникаций КС и правового мониторинга.

В ходе встречи собеседники уделили внимание и другим актуальным темам и выразили готовность продолжать активный диалог для углубления сотрудничества.