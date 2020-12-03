Дипломат из ФРГ Хельга Шмидт станет новым генсеком ОБСЕ - председатель организации

Немецкий дипломат Хельга Шмидт станет новым генсеком ОБСЕ, заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ Эди Рама.

"Я рад, что на этом совете мы собираемся назначить новое руководство ОБСЕ - Хельгу Шмидт генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Терезу Рибейру в качестве представителя по свободе СМИ и Кайрата Абдрахманова Верховным комиссаром по национальным меньшинствам", - заявил Рама в ходе встречи совета министров ОБСЕ.

Шмидт сменит на посту генсека Томаса Гремингера, чьи полномочия истекли уже в июле. С тех пор организация фактически находилась без формального руководителя.

Накануне австрийская газета Die Presse сообщила, что формальное решение совета министров стран организации ожидается позднее 3 декабря.

Хельге Шмидт 59 лет, с 2016 года она является генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.