Кулеба пригласил турецкого коллегу стать почетным гостем конференции украинских послов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках рабочего визита в Турцию в среду пригласил турецкого коллегу посетить Украину с визитом в декабре текущего года.

Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, стороны договорились проработать проведение в рамках этого визита первых политико-безопасностных консультаций министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции по формуле 2+2 ("Квадрига").

"Я рад сообщить, что именно мой турецкий друг и коллега Мевлют Чавушоглу станет почетным гостем конференции украинских послов, которая пройдет в онлайн-режиме в конце этого года", - добавил Кулеба.