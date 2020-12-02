События

20:46 02.12.2020

Кулеба пригласил турецкого коллегу стать почетным гостем конференции украинских послов

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Кулеба пригласил турецкого коллегу стать почетным гостем конференции украинских послов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках рабочего визита в Турцию в среду пригласил турецкого коллегу посетить Украину с визитом в декабре текущего года.

Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, стороны договорились проработать проведение в рамках этого визита первых политико-безопасностных консультаций министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции по формуле 2+2 ("Квадрига").

"Я рад сообщить, что именно мой турецкий друг и коллега Мевлют Чавушоглу станет почетным гостем конференции украинских послов, которая пройдет в онлайн-режиме в конце этого года", - добавил Кулеба.

Теги: #приглашение #турция #мид
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