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20:29 02.12.2020

Треть участников опроса телеграмм-канала "Коронавирус-инфо" проголосовали за локдуан с 23 декабря до 15 января

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Треть участников опроса телеграмм-канала "Коронавирус-инфо" проголосовали за локдуан с 23 декабря до 15 января

Треть (33%) участников опроса телеграмм-канала "Коронавирус-инфо" считают, что локдуан нужно ввести в Украине с 23 декабря до 15 января, 27% считают, что локдаун не нужно вводить вообще.

Согласно данным опроса в этом телеграмм-канале, 19% респондентов считают, что локдаун нужно ввести сейчас, чтобы завершить его до новогодних праздников, 10% респондентов считают, что локдаун должен действовать со 2 по 23 января, затрудняются ответить 9% респондентов.

Всего в опросе телеграмм-канала по состоянию на вечер среды приняли участие 83223 пользователя.

В тоже время, в аналогичном опросе канала «Коронавирус-инфо» в Вайбере за введение локдауна с 23 декабря по 15 января проголосовали 48% респондентов, 29% считают, что локдаун вообще не нужно вводить, 11% считают, что локдаун нужно ввести сейчас, чтобы он закончился до новогодних праздников. Введение локдуана со 2 по 23 января поддерживают 4% репондентов, затруднились ответить также 4%.

По состоянию на вечер среды в опросе в Вайбере приняли участие 189210 пользователей.

Теги: #коронавирус #локдаун #опрос
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