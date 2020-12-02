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17:49 02.12.2020

ГБР вручило обвинительные акты 5 фигурантам дела о пытках и изнасиловании в Кагарлыцком отделении полиции

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ГБР вручило обвинительные акты 5 фигурантам дела о пытках и изнасиловании в Кагарлыцком отделении полиции

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в г. Киев вручили обвинительные акты пяти сотрудникам Кагарлыцкого отделения полиции (Киевская область).

"Бывшему начальнику отделения полиции, его заместителю-начальнику сектора уголовного розыска и трем оперативным работникам вручены обвинительные акты за совершение: пыток (ст. 127 УК Украины); насильственного исчезновения (ст. 146-1 УК Украины); изнасилования (ст. 152 УК Украины )", - сообщает пресс-служба ГБР.

В случае доказательства вины указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Следствие установило, что в январе 2020 года бывшие сотрудники Кагарлыцкого ОП задержали двух ранее судимых лиц и, не составляя никаких процессуальных документов, доставили их в помещение отделения полиции, где с помощью телефонного аппарата ТА-57 в течение 20-30 минут были электрическим током (при максимальном обороте ручи индуктора сила тока могла достигнуть 100 вольт). Таким образом правоохранители требовали дать признательные показания о совершении преступлений на территории Кагарлыцкого района. После получения показаний указанных лиц отпустили.

В свою очередь, начальник отделения, зная о противоправных действиях своих подчиненных, не предпринял мер для их прекращения и не сообщил компетентным органам о преступлении.

Также, в начале мая 2020 года бывший начальник сектора уголовного розыска вызвал в помещение кабинета ранее судимого за имущественные преступления гражданина и требовал предоставить обличительные показания о совершении кражи. После получения отказа правоохранитель нанес потерпевшему телесные повреждения, которые согласно заключению судебно-медицинской экспертизы относятся к категории средней тяжести.

Кроме того, в ночь с 24 на 25 мая 2020 года начальник сектора уголовного розыска Кагарлыцкого отделения полиции вместе подчиненными, для повышения показателей по раскрытию преступлений, пытали мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности, путем нанесения телесных повреждений, надевания противогаза, а также путем выстрела в сторону потерпевшего. В ту же ночь правоохранители пытали женщину путем нанесения телесных повреждений, надевания противогаза и перекрытия доступа кислорода к нему, после чего пострадавшую изнасиловали.

Как сообщалось, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка сообщения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников местного отдела полиции. 26 мая Голосеевский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

После начала досудебного расследования в ГБР стали обращаться лица с сообщениями о фактах пыток, которые были в Кагарлыцком отделении полиции.

Теги: #гбр #полиция
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