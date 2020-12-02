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15:17 02.12.2020

Суд продовжив на рік розслідування щодо організації контрнаступу української армії на Донбасі у 2014 році - адвокат Порошенка

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Суд продовжив на рік розслідування щодо організації контрнаступу української армії на Донбасі у 2014 році - адвокат Порошенка

Печерський районний суд Києва продовжив на рік термін досудового розслідування в кримінальному провадженні у справі про організацію контрнаступу української армії на Донбасі в 2014 році, в якій фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляється на сайті "Європейської солідарності" з посиланням на адвоката Ігоря Голованя.

"Печерський районний суд продовжив на рік термін досудового розслідування кримінального провадження, яке було відкрите за заявою нардепа з "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича проти п’ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка за організацію контрнаступу української армії на Донбасі у 2014 році", - йдеться в повідомленні.

"26 листопада цього року ще на рік рішенням Печерського суду було продовжене так зване досудове розслідування заяви Шуфрича, який вимагає оголосити злочином наказ п’ятого президента Порошенка про контрнаступ, про захист України від агресії РФ", - сказав Головань.

За його словами, цю кримінальну справу півтора року розслідувало ДБР.

"Ми розуміємо, що справа не в Шуфричі, а справа в системній роботі російських сил... Це так звана юридична команда Портнова-Татарова, яка координує всі ці десятки кримінальних справ, спрямованих проти опозиції, проти п'ятого президента України Порошенка та його політичної сили в інтересах держави-агресора", - зазначив адвокат.

Він додав, що ще одне провадження "зареєстрував Офіс генпрокурора проти Порошенка за те, що у 2016 році законом України було запроваджено європейські конкурсні процедури для відбору керівників закладів культури".

Теги: #порошенка #суд
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