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14:14 02.12.2020

Украина и далее будет финансировать защищенные расходы своевременно – премьер

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Украина и далее будет финансировать защищенные расходы своевременно – премьер

Финансирование расходов государственного бюджета, в частности, по защищенным статьям, будет осуществляться своевременно, к настоящему времени задержек нет, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Все заявления о том, что государство не выполняет свои обязательства, - это манипуляция. Все выплаты для людей будут и дальше проводиться вовремя и в полном объеме", - сказал Шмыгаль, открывая правительственное заседание в среду.

Теги: #шмыгаль
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