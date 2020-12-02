Украина и далее будет финансировать защищенные расходы своевременно – премьер

Финансирование расходов государственного бюджета, в частности, по защищенным статьям, будет осуществляться своевременно, к настоящему времени задержек нет, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Все заявления о том, что государство не выполняет свои обязательства, - это манипуляция. Все выплаты для людей будут и дальше проводиться вовремя и в полном объеме", - сказал Шмыгаль, открывая правительственное заседание в среду.