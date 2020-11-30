События

19:20 30.11.2020

ЦИК досрочно прекратила полномочия Овручской городской ТИК в связи с систематическими нарушениями законодательства

2 мин читать
ЦИК досрочно прекратила полномочия Овручской городской ТИК в связи с систематическими нарушениями законодательства

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании 30 ноября рассмотрела отдельные вопросы деятельности Овручской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Коростенского района Житомирской области и приняла решение о досрочном прекращении полномочий всего её состава.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, 5 ноября 2020 года Житомирский окружной административный суд обязал ТИК провести повторный подсчет голосов на выборах депутатов Овручского городского совета и Овручского городского головы. ТИК провела повторный подсчет голосов на 25 участках, однако, согласно постановлению Седьмого апелляционного административного суда от 28 ноября, повторный подсчет должен был проводиться на всех участках округа, а не на отдельных. Кроме того, ТИК не должна была принимать во внимание результаты подсчета голосов избирателей, которые были установлены неполномочным составом комиссии.

Кроме того, в постановлении Житомирского окружного административного суда от 20 ноября 2020 года указывается нарушение ТИК во время повторного подсчета голосов избирателей требований Избирательного кодекса и соответствующего Порядка, утвержденного ЦИК 15 октября 2020 года.

"Поэтому Комиссия, установив факт систематического нарушения указанной комиссией Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и законов Украины, досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - указывается в сообщении.

При этом местные организации политических партий, представители которых были включены в прекративший полномочия состав, не позднее 15:00 1 декабря 2020 года могут подать в ЦИК кандидатуры для включения в новый состав ТИК. Сама ТИК обязуется после формирования нового состава неотложно выполнить решение суда и установить результаты выборов Овручского городского головы.

Теги: #прекращение #овруч #полномочия #тик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:11 28.11.2020
Полиция Черновицкой области взяла под охрану ТИК и 112 избирательных участков

Полиция Черновицкой области взяла под охрану ТИК и 112 избирательных участков

02:42 22.11.2020
ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Коцюбинского поселкового ТИК

ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Коцюбинского поселкового ТИК

23:58 21.11.2020
ЦИК обязала Полтавскую городскую ТИК установить результаты выборов депутатов горсовета с учетом решения суда

ЦИК обязала Полтавскую городскую ТИК установить результаты выборов депутатов горсовета с учетом решения суда

14:02 20.11.2020
В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы

В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы

18:35 19.11.2020
Во Львовской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы накануне второго тура выборов

Во Львовской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы накануне второго тура выборов

11:20 19.11.2020
ЦИК обязала Каролино-Бугазскую сельскую ТИК назначить повторные выборы

ЦИК обязала Каролино-Бугазскую сельскую ТИК назначить повторные выборы

16:01 17.11.2020
Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Андрийовича, избранного мэром Надворной

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Андрийовича, избранного мэром Надворной

17:41 15.11.2020
ТИК в Малиновском районе Одессы "заминировали", специалисты взрывчатку не нашли

ТИК в Малиновском районе Одессы "заминировали", специалисты взрывчатку не нашли

22:04 14.11.2020
ЦИК внесла изменения в состав ТИК по местным выборам

ЦИК внесла изменения в состав ТИК по местным выборам

13:19 14.11.2020
ЦИК сформировала новый состав Херсонской областной ТИК

ЦИК сформировала новый состав Херсонской областной ТИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В правительстве Украины пока не определились с форматом и датой будущего локдауна

Венецианская комиссия обнародует два срочных заключения по запросу Зеленского в отношении КС после 7 декабря

Власти Украины в понедельник будут определяться о целесообразности введения полного локдауна – совещание у президента

В Киеве коронавирус выявлен еще у 1 460 человек, 13 больных скончались - Кличко

В Украине за сутки зафиксировали 9 946 случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Садовый считает, что во Львове нельзя вводить локдаун на рождественско-новогодние праздники

ВОЗ обещает постараться определить происхождение COVID-19

ВСП призвал судей ВАКС "не искажать информацию и не создавать видимость предвзятого отношения к ним"

Банковский законопроект - "маяк" программы МВФ получил альтернативу авторства замглавы комитета Дубинского

В правительстве Украины пока не определились с форматом и датой будущего локдауна

Аэропорт "Львов" сообщает о проведенных обысках в его помещении, заявляет о препятствии деятельности предприятия

Судьи ВАКС заявили о вмешательстве в их деятельность со стороны одного из членов ВСП

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала текущих суток - ООС

Судебное заседание по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам перенесено на 15 декабря – Волынец

Венецианская комиссия обнародует два срочных заключения по запросу Зеленского в отношении КС после 7 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА