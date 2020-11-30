ЦИК досрочно прекратила полномочия Овручской городской ТИК в связи с систематическими нарушениями законодательства

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании 30 ноября рассмотрела отдельные вопросы деятельности Овручской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Коростенского района Житомирской области и приняла решение о досрочном прекращении полномочий всего её состава.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, 5 ноября 2020 года Житомирский окружной административный суд обязал ТИК провести повторный подсчет голосов на выборах депутатов Овручского городского совета и Овручского городского головы. ТИК провела повторный подсчет голосов на 25 участках, однако, согласно постановлению Седьмого апелляционного административного суда от 28 ноября, повторный подсчет должен был проводиться на всех участках округа, а не на отдельных. Кроме того, ТИК не должна была принимать во внимание результаты подсчета голосов избирателей, которые были установлены неполномочным составом комиссии.

Кроме того, в постановлении Житомирского окружного административного суда от 20 ноября 2020 года указывается нарушение ТИК во время повторного подсчета голосов избирателей требований Избирательного кодекса и соответствующего Порядка, утвержденного ЦИК 15 октября 2020 года.

"Поэтому Комиссия, установив факт систематического нарушения указанной комиссией Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и законов Украины, досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - указывается в сообщении.

При этом местные организации политических партий, представители которых были включены в прекративший полномочия состав, не позднее 15:00 1 декабря 2020 года могут подать в ЦИК кандидатуры для включения в новый состав ТИК. Сама ТИК обязуется после формирования нового состава неотложно выполнить решение суда и установить результаты выборов Овручского городского головы.