События

06:05 30.11.2020

На Закарпатье открыли самую высокогорную трассу Украины

1 мин читать
На Закарпатье открыли самую высокогорную трассу Украины

В Закарпатской области открыли самую высокую дорогу государственного значения в Украине, сообщили в Службе автомобильных дорог Закарпатья.

"Движение высокогорном дорогой государственного значения - Т-07-18 Нижние Ворота - Воловец - Межгорье открыт! ️Ремонт маршрута в рамках программы "Большое строительство" провели в 2020 году", – говорится в сообщении на сайте службы.

Дорожники подчеркнули, что дорога проложена вдоль Боржавского хребта, проходит через Воловецкий и Подобовецкий (Пилипецкий) перевалы и выходит на региональную трассу Р-21 Долина — Хуст.

Общая смета составила 669 млн грн.

"Барьерное ограждение устроено в соответствии с европейскими стандартами - световозвращающие элементы встроены в детали конструкций, восстановлена ​​организация дорожного движения с заменой всех дорожных знаков", – сказано в сообщении.

Отмечается, что самая высокая отметка по поверхности дороги – 732,38 м над уровнем моря, самая низкая – 430,03 м.

"Дорога имеет десятки искусственных сооружений - мостов, труб и подпорных стен - и сложную конфигурацию дороги в плане, а именно большое количество кривых на километр", – уточнили дорожники.

 

Источник: https://www.facebook.com/cadzkp/posts/745379486187909

 

Теги: #высокогорье #закарпатье #дорога
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:08 23.11.2020
Глава Закарпатской ОГА выступает против сооружения ВЭС 120 МВт компании "Атлас Воловец Энерджи" на полонине Боржава

Глава Закарпатской ОГА выступает против сооружения ВЭС 120 МВт компании "Атлас Воловец Энерджи" на полонине Боржава

23:03 22.11.2020
В Одессе работники рынка перекрывали дорогу в знак протеста против карантина, правоохранители открыли дело

В Одессе работники рынка перекрывали дорогу в знак протеста против карантина, правоохранители открыли дело

17:11 19.11.2020
Большинство жителей Закарпатья считают, что область должна входить в состав унитарной Украины - опрос

Большинство жителей Закарпатья считают, что область должна входить в состав унитарной Украины - опрос

16:33 19.11.2020
Большинство жителей Закарпатья считают, что область должна входить в состав унитарной Украины - опрос

Большинство жителей Закарпатья считают, что область должна входить в состав унитарной Украины - опрос

14:41 17.11.2020
Задолженности по оплате ремонтных работ на автодорогах нет, из бюджета профинансировано 81,6% из запланированного объема работ - "Укравтодор"

Задолженности по оплате ремонтных работ на автодорогах нет, из бюджета профинансировано 81,6% из запланированного объема работ - "Укравтодор"

18:26 16.11.2020
"Укравтодор" открыл движение по новому Буштинскому мосту на Закарпатье, старый демонтируют

"Укравтодор" открыл движение по новому Буштинскому мосту на Закарпатье, старый демонтируют

18:46 12.11.2020
Китайская Sinohydro подаст иск в международный арбитраж за расторжение "Укравтодором" контракта на реконструкцию объездной дороги Житомира

Китайская Sinohydro подаст иск в международный арбитраж за расторжение "Укравтодором" контракта на реконструкцию объездной дороги Житомира

23:03 10.11.2020
На Закарпатье СБУ задержала на взятке новоизбранного главу Воловецкой ОТО от "Слуги народа"

На Закарпатье СБУ задержала на взятке новоизбранного главу Воловецкой ОТО от "Слуги народа"

22:06 10.11.2020
Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым - Офис президента

Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым - Офис президента

10:31 08.11.2020
Большинство закарпатцев хотят быть в составе Украины, но часть - за расширение полномочий местных советов и громад

Большинство закарпатцев хотят быть в составе Украины, но часть - за расширение полномочий местных советов и громад

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 9 946 случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

Российские наемники четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

Военные ООС сорвали попытку диверсантов провести минирование украинских позиций в районе Луганского

На Донбассе сбит беспилотник российских наемников, больше огонь не открывался – штаб ООС

Арахамия: вероятность полного локдауна в Украине 90%

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден получил травму, играя со своей собакой

В Украине за сутки зафиксировали 9 946 случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

Свыше 400 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье

Число заражений COVID-19 в мире превысило 62,7 млн, скончались почти 1,46 млн человек

Российские наемники четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

В Молдове более тысячи новых случаев заражения COVID-19, скончался 21 человек

Байден объявил о создании первой команды по коммуникациям Белого дома, состоящей из одних женщин

Степанов проинспектировал три больницы в Житомире, которые принимают больных коронавирусом

Британец Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

США должны до конца года получить вакцину от COVID-19 для 20 млн человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА