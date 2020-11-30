На Закарпатье открыли самую высокогорную трассу Украины

В Закарпатской области открыли самую высокую дорогу государственного значения в Украине, сообщили в Службе автомобильных дорог Закарпатья.

"Движение высокогорном дорогой государственного значения - Т-07-18 Нижние Ворота - Воловец - Межгорье открыт! ️Ремонт маршрута в рамках программы "Большое строительство" провели в 2020 году", – говорится в сообщении на сайте службы.

Дорожники подчеркнули, что дорога проложена вдоль Боржавского хребта, проходит через Воловецкий и Подобовецкий (Пилипецкий) перевалы и выходит на региональную трассу Р-21 Долина — Хуст.

Общая смета составила 669 млн грн.

"Барьерное ограждение устроено в соответствии с европейскими стандартами - световозвращающие элементы встроены в детали конструкций, восстановлена ​​организация дорожного движения с заменой всех дорожных знаков", – сказано в сообщении.

Отмечается, что самая высокая отметка по поверхности дороги – 732,38 м над уровнем моря, самая низкая – 430,03 м.

"Дорога имеет десятки искусственных сооружений - мостов, труб и подпорных стен - и сложную конфигурацию дороги в плане, а именно большое количество кривых на километр", – уточнили дорожники.

Источник: https://www.facebook.com/cadzkp/posts/745379486187909