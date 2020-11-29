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19:29 29.11.2020

Минская милиция сообщает о задержании на акциях протеста около 250 человек

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Минская милиция сообщает о задержании на акциях протеста около 250 человек

Около 250 человек задержано в воскресенье на несанкционированных акциях протеста в Минске, говорится в сообщении на сайте ГУВД Мингорисполкома.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано около 250 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - проинформировали в ГУВД.

По данным ГУВД, в воскресенье днем "в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы".

"В некоторых местах собравшиеся люди выходили на проезжую часть (ул. Руссиянова, ул. Матусевича и другие места), блокируя при этом движение участников дорожного движения и общественного транспорта. В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части", - рассказали в главке.

В сообщении отмечается, что участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны.

В ГУВД сообщили, что в течение недели сотрудники милиции установили личности более 100 человек, ранее принимавших участие в митингах. Эти люди привлечены к установленной законом ответственности, в том числе уголовной.

Милиция обратилась к гражданам с просьбой быть благоразумными и не реагировать на призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, размещаемые в различных интернет-источниках и мессенджерах. "Кроме того, обращаем внимание на административную и уголовную ответственность, которая предусмотрена за участие и организацию таких мероприятий", - подчеркивается в сообщении ГУВД.

По последним данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", всего по стране задержан 271 человек. Некоторых уже отпустили из милиции.

Как сообщалось, 29 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.

Теги: #задержания #минск #беларусь
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