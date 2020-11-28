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04:12 28.11.2020

В США за время пандемии COVID-19 число инфицированных превысило 13 млн - университет Хопкинса

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В США за время пандемии COVID-19 число инфицированных превысило 13 млн - университет Хопкинса

С начала распространения в мире коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах число заболевших достигло по состоянию на 02:30 субботы 13 млн 62 тыс. 364 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего от связанных с вирусом заболеваний в США скончались 264 тыс. 684 человека, излечились 4,87 млн.

В мире с начала пандемии COVID-19 число инфицированных, по данным университета, составило 61 млн 501 тыс. 92, летальные исходы зафиксированы в 1 млн 440 тыс. 506 случаях.

Портал Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 185,7, в США на 1 млн населения скончались 817 человек.

Теги: #инфицированные #сша #коронавирус
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