Кличко: в случае введения локдауна общественный транспорт должен продолжать работать

В случае, если Кабинетом министров Украины будет принято решение о введении локдауна, должны быть четко сформулированы все условия и мероприятия и введен строгий контроль соблюдения ограничений, заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Хочу напомнить, что строгий карантин вводит исключительно правительство своим решением. И я уверен: если локдаун таки введут, нам нужны четко сформулированные условия и правила соблюдения карантина. Они должны быть определены заранее и доведены до каждого. Крайне важно также контролировать соблюдение этих правил. Потому что, к сожалению, у нас много случаев, когда решения принимаются, но их не выполняют", - заявил Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

Он также подчеркнул, что в случае введения локдауна будет настаивать на сохранении работы общественного транспорта.

"Я буду настаивать: если локдаун все-таки будет введен, чтобы ни в коем случае не останавливали работу метро и наземного общественного транспорта", - отметил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что метро не закрывали во многих городах мира в условиях строгого карантина. Потому что немалому количеству людей, работающих в сферах жизнеобеспечения города, придется ездить на работу.

"Главное, что должны понимать киевляне - транспорт будет работать для тех, кто едет на работу и в самом деле неотложным делам. Все же остальные должны быть сознательными и не подвергаться опасности", - добавил Кличко.