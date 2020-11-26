Российские наемники на Донбассе 3 раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, вступившие в действие 27 июля 2020. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сообщается в утренней сводке штабе на странице в Фейсбук в четверг утром.

Так, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать украинских бойцов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет наемники применили неподалеку Водяного.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

"О нарушении режима прекращения огня и использования вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - подчеркнули в штабе.

Также сообщается, что с начала 26 ноября нарушений достигнутых мирных соглашений не зафиксировано.