На Буковине зафиксировали 342 случая инфицирования COVID-19 в сутки – глава ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 342 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 364 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 31 710 случаев болезни. За последние сутки 364 человека выздоровели, 13 733 - с начала пандемии.

За все время эпидемии в регионе умерло 612 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1034 образца.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/posts/222343059240814