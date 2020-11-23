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17:06 23.11.2020

В Дании вынесли приговор членам преступной группировки, нападавших на украинских перевозчиков – посольство

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В Дании вынесли приговор членам преступной группировки, нападавших на украинских перевозчиков – посольство

Суд в городе Хорсенс, который находится на востоке полуострова Ютландия, своим решением от 5 ноября 2020 года признал виновными членов преступной группировки, которые совершили серию нападений на украинских перевозчиков в муниципалитетах Оденсе, Фредерисия и Коллинг, сообщило посольство Украины в Дании.

"Четыре злоумышленника с июля по ноябрь 2019 года шантажировали граждан Украины - владельцев микроавтобусов, которые обеспечивали международные перевозки пассажиров и мелких грузов, заставляя их "выплачивать дань". По данным следствия, преступники применяли угрозы в отношении украинских водителей, брали их в заложники, грабили и повреждали их имущество", - говорится в сообщении на сайте посольства в понедельник.

Последний инцидент подобного рода произошел 21 ноября 2019 года на отрезке маршрута между городами Вайле и Хорсенс, когда преступники напали на украинском водителя и захватили его минивэн, который был обнаружен полностью сгоревшим в тот же день.

"После вмешательства посольства Украины в Дании, в сотрудничестве с украинскими перевозчиками и органами полиции, личности подозреваемых были установлены. Все они были задержаны. Суд в Хорсенсе приговорил их к наказанию в виде лишения свободы на сроки 1 год и 4 месяца, 1 год и 4 месяца, 2 с половиной года и 3 года и 3 месяца. Двум осужденным запрещено въезжать в Данию в течение 12 лет, еще двум объявлен пожизненный запрет на въезд в Данию", - указали в посольстве.

 

Теги: #перевозчики #дания #криминал #приговор
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