Денисова просит Москалькову обеспечить срочный медосмотр крымскому активисту Приходько

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову обеспечить незаконно удерживаемому в следственном изоляторе №1 в Ростове-на-Дону (РФ) украинскому политзаключенному, крымскому активисту Олегу Приходько срочный медицинский осмотр и надлежащие условия содержания в связи с тем, что состояние его здоровья критически ухудшилось.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины Олега Приходько, в частности срочно провести квалифицированный медицинский осмотр, обеспечить надлежащие условия содержания в соответствии с Минимальными стандартными правилами ООН по обращению с заключенными", - написала Денисова на своем Телеграм-канале в понедельник.

Она указала, что руководство СИЗО не обеспечивает право на получение надлежащей медицинской помощи Приходько, который имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения. Такое право предусмотрено п.22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

"Из-за резкого снижения слуха Олег Приходько лишен права на справедливый суд и эффективного средства юридической защиты, а неоднократные обращения его адвоката в суд с ходатайством о проведении квалифицированного медицинского обследования и лечении остались без внимания. Кроме того, крымского активиста удерживают в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением нормы санитарной площади на одного человека и в полной антисанитарии - имеются крысы, тараканы и насекомые", - отметила Денисова.

Омбудсмен добавила, что в соответствии с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод такие факты нарушения прав приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению и представляют прямую угрозу жизни и здоровью Олега Приходько.

"Убеждена, что совместные действия международного сообщества, дипломатического корпуса Украины и других дипломатических представительств иностранных государств, направленные на защиту прав всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются страной-агрессором, смогут приблизить день их освобождения", - подчеркнула Денисова.