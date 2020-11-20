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19:35 20.11.2020

Минреинтеграции Украины выделило компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье первым девяти заявителям

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Минреинтеграции Украины выделило компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье первым девяти заявителям

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией России в Донецкой области, на заседании в пятницу рассмотрела 10 заявлений о выплате компенсации.

"По результатам рассмотрения, принято решение о предоставлении денежной компенсации владельцам 9 объектов разрушенного жилья, для одной заявки комиссия продлила срок для принятия решения. Следовательно, по результатам указанного заседания владельцы 9 жилых домов (квартир), которые разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации, получат компенсацию на общую сумму 2,7 млн грн, что составляет 300 тыс. грн на человека", - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Восемь рассмотренных жилых объектов расположены на территории военно-гражданской администрация поселка Зайцево, два - в городе Авдеевка.

После получения общего списка пострадавших Минреинтеграции передаст бюджетные средства в региональный орган социальной защиты населения Донецкой области, и в течение пяти рабочих дней с момента их поступления на счет перечислит средства пострадавшим.

В министерстве напомнили, что ранее, 18 ноября, состоялось аналогичное заседание в Луганской области. После обследования разрушенных объектов комиссия приняла решение удовлетворить первые восемь заявок – по трем жилым объектам, расположенным в городе Попасная и еще пяти в городе Лисичанск – на общую сумму около 2,3 млн грн, что в среднем составляет 290 тыс. грн по каждой заявке.

Отмечается, что по инициативе правительства в госбюджете на 2020 год было предусмотрено 20 млн грн для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено в вооруженной агрессии РФ. Кабинет министров Украины принял соответствующее постановление № 767 2 сентября 2020 года.

 

Теги: #жилье #компенсация #минреинтеграции
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