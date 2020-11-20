Захвативший в Тбилиси заложников задержан, пострадавших нет – полиция

МВД Грузии сообщает, что неизвестный, захвативший в пятницу микрофинансовую организацию в Тбилиси, задержан, заложники не пострадали.

"Операция прошла успешно, после нескольких часов переговоров все заложники освобождены, преступник задержан", - заявил журналистам начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.

До этого СМИ распространили еще одно видеобращение налетчика, в котором он призвал сограждан выходить на улицы и "сказать свое слово" против действующей власти. "Я буду бороться до последней капли крови. Ни Иванишвили (Бидзина Иванишвили председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ) и Саакашвили (Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии - ИФ) не должны указывать нам, как жить", - заявил на телефонную камеру преступник.