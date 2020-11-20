Девять заложников захвачены налетчиком в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси - МВД Грузии

Начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе сообщил журналистам в пятницу, что в расположенном на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси здании микрофинансовой организации "Эм-Би-Си" вооруженный преступник захватил в заложники девять человек.

"Девять заложников, один вооруженный преступник", - сказал он.

Сирадзе призвал СМИ не вести прямые репортажи с места событий, чтобы не мешать сотрудникам правоохранительных органов проводить спецоперацию.

МВД Грузии, в свою очередь, сообщило, что "получив сообщение о нападении, сотрудники полиции в режиме оперативного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованные на место сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые и неотложные мероприятия, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия.

Расследование ведется по факту незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и грабежа по статьям 236 и 179 УК Грузии, говорится в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что пятеро вооруженных налетчиков захватили заложников в здании одной из микрофинансовых организаций в Тбилиси.