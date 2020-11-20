Заочный арест Януковича был отменен из-за недоказанности факта объявления его в международный розыск - Апелляционный суд

Киевский апелляционный суд поясняет основания отмены определения Печерского райсуда о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича недоказанностью факта объявления его в международный розыск.

"Суд апелляционной инстанции пришел кК выводу, что определение следственного судьи Печерского районного суда Киева является незаконным… Отменяя определение… Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича в международный розыск, как того требует положение ч.6 ст. 193 УПК Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Киевского апелляционного суда, размещенном в пятницу на сайте.

По информации суда, специальное досудебное расследование осуществляется на основании определения следственного судьи в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный или международный розыск.

В сообщении отмечается, что следственный судья может рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, и применить ее при отсутствии подозреваемого только лишь при наличии доказательств объявления этого подозреваемого в международный розыск.

В суде отмечают, что Государственное бюро расследований лишь ссылалось на наличие постановления об объявлении Януковича в розыск.

"Однако… следователь не приобщил выписку со сведениями о том, что Янукович объявлен в международный розыск на основании этого постановления", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как поясняют в суде, к ходатайству были приобщены материалы из секретариата Интерпола о том, что объявление в международный розыск украинских бывших высокопоставленных лиц носит преимущественно политический характер.

В Апелляционном суде подчеркивают, что этому решению Интерпола оценка не давалась, а лишь учитывались обстоятельства, что согласно данным Интерпола Янукович в международном розыске не находится.

В сообщении суда также отмечается, что по результатам рассмотрения апелляции коллегия судей Апелляционного суда "пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного правонарушения, а также наличии рисков, которые дают основания считать, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования".