События

12:24 20.11.2020

Заочный арест Януковича был отменен из-за недоказанности факта объявления его в международный розыск - Апелляционный суд

2 мин читать
Заочный арест Януковича был отменен из-за недоказанности факта объявления его в международный розыск - Апелляционный суд

Киевский апелляционный суд поясняет основания отмены определения Печерского райсуда о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича недоказанностью факта объявления его в международный розыск.

"Суд апелляционной инстанции пришел кК выводу, что определение следственного судьи Печерского районного суда Киева является незаконным… Отменяя определение… Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича в международный розыск, как того требует положение ч.6 ст. 193 УПК Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Киевского апелляционного суда, размещенном в пятницу на сайте.

По информации суда, специальное досудебное расследование осуществляется на основании определения следственного судьи в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный или международный розыск.

В сообщении отмечается, что следственный судья может рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, и применить ее при отсутствии подозреваемого только лишь при наличии доказательств объявления этого подозреваемого в международный розыск.

В суде отмечают, что Государственное бюро расследований лишь ссылалось на наличие постановления об объявлении Януковича в розыск.

"Однако… следователь не приобщил выписку со сведениями о том, что Янукович объявлен в международный розыск на основании этого постановления", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как поясняют в суде, к ходатайству были приобщены материалы из секретариата Интерпола о том, что объявление в международный розыск украинских бывших высокопоставленных лиц носит преимущественно политический характер.

В Апелляционном суде подчеркивают, что этому решению Интерпола оценка не давалась, а лишь учитывались обстоятельства, что согласно данным Интерпола Янукович в международном розыске не находится.

В сообщении суда также отмечается, что по результатам рассмотрения апелляции коллегия судей Апелляционного суда "пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного правонарушения, а также наличии рисков, которые дают основания считать, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования".

Теги: #суд #янукович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:31 19.11.2020
Верховный суд подтвердил право собственности фармкомпании "Дарница" на 30% акций БХФЗ

Верховный суд подтвердил право собственности фармкомпании "Дарница" на 30% акций БХФЗ

15:29 19.11.2020
В КС заявляют, что судьи продолжают работу на самоизоляции, заседания возобновятся сразу после завершения лечения при наличии кворума

В КС заявляют, что судьи продолжают работу на самоизоляции, заседания возобновятся сразу после завершения лечения при наличии кворума

19:43 17.11.2020
Интересы китайских инвесторов "Мотор-Сичи" в споре с Украиной будут представлять WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird

Интересы китайских инвесторов "Мотор-Сичи" в споре с Украиной будут представлять WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird

18:42 17.11.2020
ОАСК открыл производство по иску гражданина Шария о запрете "Партии Шария"

ОАСК открыл производство по иску гражданина Шария о запрете "Партии Шария"

13:08 17.11.2020
В Еврокомиссии указали на важность проведения всеобъемлющей судебной реформы в Украине

В Еврокомиссии указали на важность проведения всеобъемлющей судебной реформы в Украине

12:53 17.11.2020
Движение "Чесно" выиграло суд у экс-депутата Пташник

Движение "Чесно" выиграло суд у экс-депутата Пташник

11:29 17.11.2020
Скорик не признает победу Труханова на выборах мэра Одессы и намерен судиться

Скорик не признает победу Труханова на выборах мэра Одессы и намерен судиться

14:13 16.11.2020
Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича – решение

Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича – решение

13:31 14.11.2020
Суд Киева арестовал на два месяца водителя такси, сбившего на остановке людей

Суд Киева арестовал на два месяца водителя такси, сбившего на остановке людей

16:52 13.11.2020
Мастер леса Гутянского лесхоза, по чьей халатности вырубили деревьев на 5,7 млн грн, пойдет под суд – ГБР

Мастер леса Гутянского лесхоза, по чьей халатности вырубили деревьев на 5,7 млн грн, пойдет под суд – ГБР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве еще 1391 человек заболели COVID-19, скончались 33 жителя - Кличко

В Донецкой области прекращена деятельность конвертцентра, через который выведено более 1,5млрд грн – прокуратура

Результат расследования "дел Майдана" существенно страдает от недостатков уголовно-процессуального законодательства - Венедиктова

С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

Кулеба подтвердил, что кандидатура Маркаровой предложена на должность посла Украины в США

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко: Скидка в 10% на стоимость услуг ЖКХ действует для всех киевлян, которые платят до конца месяца

"Автолюкс" сообщил о нападении на автобус в Киеве, пострадавших нет

Нацгвардеец Маркив продолжает службу в батальоне им. Кульчицкого

Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения авто на иностранной регистрации – Геращенко

Гостаможня за 10 мес.-2020 в качестве контрафакта чаще всего изымала электронику и игрушки

В Киеве еще 1391 человек заболели COVID-19, скончались 33 жителя - Кличко

В Донецкой области прекращена деятельность конвертцентра, через который выведено более 1,5млрд грн – прокуратура

В ВСУ за сутки 225 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

Результат расследования "дел Майдана" существенно страдает от недостатков уголовно-процессуального законодательства - Венедиктова

Более 1,3 тыс. человек арестованы в Беларуси за участие в акциях протеста в ноябре - правозащитники

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА