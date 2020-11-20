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09:52 20.11.2020

Дорожники Киева готовы к ухудшению погодных условий – КГГА

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Дорожники Киева готовы к ухудшению погодных условий – КГГА

В течение 20 ноября синоптики прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег, в связи с чем коммунальная корпорация "Киевавтодор" сообщает, что готова к ухудшению погодных условий, информируют в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В частности, на сегодня метеорологи прогнозируют влажную погоду. Продолжатся осадки до ночи. При необходимости, чтобы не допустить гололеда, дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами. Работают в круглосуточном режиме", - говорится в обнародованном в пятницу утром сообщении.

В КГГА напомнили, что для уборки улиц и объектов Киева готовы 544 единицы спецтехники предприятия. Усиленно контролируются потенциально опасные участки улично-дорожной сети - мосты, подъемы, спуски, улицы, по которым курсирует общественный транспорт, и дороги из брусчатки. А с начала ноября столичные дорожники круглосуточно дежурят на случай ухудшения погодных условий.

 

 

Теги: #кгга #киевавтодор
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