Число случаев COVID-19 в Африке превысило 2 млн, летальных исходов - 48 тыс.

Количество случаев коронавируса COVID-19 в Африке превысило отметку в 2 млн, сообщило в четверг агентство Associated press (AP) со ссылкой на центры по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза.

Кроме того, специалисты диагностировали более 48 тыс. смертей среди инфицированных вирусом.

Эксперты предупредили о начавшемся росте заболеваемости COVID-19 в Африке, что может грозить второй волной эпидемии на континенте с населением в 1,3 млрд человек.

При этом центры по контролю и профилактике заболеваний предостерегли власти африканских стран против "усталости от профилактических мер": AP отмечает, что такой призыв прозвучал на фоне того, как власти стран региона ослабляют ограничительные меры с целью снизить бремя на свои экономики.

Кроме того, добавляет AP, сотрудники местного здравоохранения ранее высказывали тревогу в связи с тем, что богатые страны скупят все запасы будущих вакцин от COVID-19, и Африка столкнется с нехваткой этих препаратов.