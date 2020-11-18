События

20:09 18.11.2020

Мошенников, прикрывавшихся знакомством с руководством Офиса генпрокурора, задержали при получении $250 тыс

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Мошенников, прикрывавшихся знакомством с руководством Офиса генпрокурора, задержали при получении $250 тыс

Двое киевлян задержаны при попытке мошеннического завладения $500 тыс, прикрываясь якобы знакомством с руководством Офиса генерального прокурора Украины, сообщается на сайте Офиса генпрокурора в среду.

"По данным следствия, они пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором предприятие является потерпевшим, а также возмещении причиненного ущерба и привлечении виновных к ответственности. При этом заверили представителя о якобы личных связях с руководством Офиса генерального прокурора, что не соответствовало действительности", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения части суммы - $250 тыс. Открыто производство по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), ведется следствие.

 

Теги: #мошенничество #гпу
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