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18:42 17.11.2020

ОАСК открыл производство по иску гражданина Шария о запрете деятельности "Партии Шария"

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ОАСК открыл производство по иску гражданина Шария о запрете деятельности "Партии Шария"

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете деятельности политической партии "Партия Шария", сообщает пресс-служба ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Виктора Шария к Министерству юстиции Украины", - говорится в сообщении.

В частности, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста по непринятию решения об обращении в суд с иском о запрете деятельности политпартии "Партия Шария". Среди других требований иска - обязать ответчика обратиться в суд с иском о запрете указанной партии.

"Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии и считает, что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия", - добавили в ОАСК.

Так, суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

 

Теги: #партия_шария #шарий #оаск
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