Тихановская планирует встретиться с премьером Швеции и обсудить санкции против Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская совершит рабочий визит в Швецию, где планирует встретиться с премьер-министром Стефаном Лёвеном и обсудить расширение санкций против президента Александра Лукашенко и его окружения.

"Светлана Тихановская 17-18 ноября встретится с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, министром иностранных дел Анн Линде, депутатами шведского парламента, бывшим премьером Карлом Бильдтом, шведскими НГО и беларусской диаспорой", - говорится в сообщении в telegram-канале политика в понедельник.

В сообщении сказано, что "Тихановская обсудит расширение индивидуальных и экономических санкций против Лукашенко и его окружения, программы поддержки гражданских инициатив в Беларуси, а также план поддержки гражданского общества Беларуси в транзитный период (до новых выборов)".

"В связи с убийством Романа Бондаренко Светлана Тихановская планирует обратиться к Швеции за помощью в международном расследовании и наказании виновных в рамках универсальной юрисдикции", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, на минувшей неделе в одном из районов Минска погиб 31-летний Роман Бондаренко. Вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе. Через полтора часа его доставили в больницу с отеком мозга. Была проведена операция, но молодой человек умер 12 ноября.

После того, как стало известно о гибели Бондаренко, граждане Минска устроили вечер его памяти, принесли цветы, зажгли свечи, провели минуту молчания. Больше пяти часов вплоть до полуночи люди со всего Минска приезжали на место происшествия.

Утром в пятницу Следственный комитет республики обнародовал иную версию произошедшего. "По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения", - сообщили в СК Беларуси.

По данным комитета, минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств случившегося.

"В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался", - проинформировали в Следственном комитете республики.

В пятницу прошли акции в Минске и других городах Беларуси: память Романа Бондаренко почтили минутой молчания, также люди выстраивались в цепочки солидарности. Минчане несли цветы во двор дома, где жил активист. В воскресенье после очередной акции протеста власти разобрали стихийный мемориал.

Дальнейшие процессуальные действия по выяснению обстоятельств смерти Романа Бондаренко будет вести Генеральная прокуратура Беларуси.

Президент Лукашенко во время интервью белорусским и зарубежным журналистам в пятницу выразил соболезнования родным Романа Бондаренко в связи с его резонансной гибелью в Минске. Лукашенко заявил, что власти невыгодна эта смерть и призвал не делать на ней политику. При этом он настаивает на верности версии СК республики о том, что Бондаренко в момент происшествия был пьян.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.